Российская ракета уничтожила 904 посылки на 3 млн гривен в отделении «Новой почты» Одессы

Ракета РФ уничтожила 904 посылки «Новой почты». Фото: Новая почта

В компании «Новой Почты» прокомментировали удар по сортировочному депо и отделению в Одессе. Об этом написали на странице соцсети Facebook.



«Вот такое у нас сегодня утро в Одессе. В депо и отделении вместе было 904 отправления почти на 3 млн грн. Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним», — предупредили в логистической компании.

Результат ракетного удара РФ по отделению «Новой почты». Фото: Новая почта

Пресс-служба лидера экспресс-доставки отметила, что ракета РФ уничтожила не только депо и отделение, но и 15.5 тонн заказов украинцев из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для животных, лекарствами и посылками.



«А по версии врага – здесь хранилось оружие. Нет слов, одни», — добавили в «Новой Почте».



Ранее ночью, 2 мая, оккупационная российская армия нанесла удар по сортировочному депо и отделению «Новой почты» Одессы.