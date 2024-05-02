Російська ракета знищила 904 посилки на 3 млн гривень у відділенні «Нової пошти» в Одесі

Ракета РФ знищила 904 посилки «Нової Пошти». Фото: Нова пошта

У компанії «Нової Пошти» прокоментували удар по сортувальному депо та відділенню в Одесі. Про це написали на сторінці соцмережі Facebook.



«От такий у нас сьогодні ранок в Одесі. У депо та відділенні разом було 904 відправлення майже на 3 млн грн. Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам телефонуємо», — повідомили в логістичній компанії.

Результат ракетного удару РФ по відділенню «Нової пошти». Фото: Нова пошта

У пресслужбі лідера експрес-доставки зазначили, що ракета РФ знищила не лише депо та відділення, а й 15,5 тонн замовлень українців з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками та посилками для рідних.



«А за версією ворога – тут зберігалась зброя. Немає слів, одні...», — додали у «Новій Пошті».



Раніше вночі, 2 травня, окупаційна російська армія завдала удару по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» в Одесі.