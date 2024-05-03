ГУР: Потеря города Часов Яр — это лишь вопрос времени

Высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для украинских сил предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на оставшиеся крупные города Донецкой области. В то же время захват Часов Яра российскими войсками — это лишь вопрос времени. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist.



Скибицкий отметил, что вероятно, оккупация Часов Яра, это лишь вопрос времени.



«Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов», — отметил он.



По его словам, у РФ есть план захватить все восточные районы Донбасса, эту цель армия России поставила еще в 2022 году.



Что касается Украины, то Скибицкий добавил, что у нас нет оружия: «Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми».



Ранее мы писали, что войска РФ продолжают штурмовать Часов Яр и окружающие населенные пункты, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов. Информация о том, что россияне прорвались к каналу «Северский Донец – Донбасс» не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин.



Перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы. Но заместитель командира батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал в эфире «Громадського радіо», что все «что движется в направлении города, все уничтожается» украинскими военными.