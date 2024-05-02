В районе Часов Яра оккупанты не достигли канала «Северский Донец – Донбасс» — Назар Волошин

Войска России продолжают штурмовать Часов Яр и окружающие населенные пункты, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов. Информация о том, что россияне прорвались к каналу «Северский Донец – Донбасс» не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«У агрессора успехов нет. Он продолжает уже которую неделю штурмовать город. Ситуация контролируемая. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты как авиацией, так и артиллерией. Оккупанты всевозможными способами пытаются заполучить эти господствующие высоты, на которых расположен Часов Яр, чтобы выйти на дальнейшую борьбу за территории и обстреливать уже дальше Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск», — рассказал Волошин.

Спикер отметил, что российские оккупанты не считают свои потери ни в личном составе, ни в технике в попытках штурмовать Часов Яр и окружающие населенные пункты. Также, указал Волошин, агрессор пытается для захвата города обойти по флангам через Богдановку и Ивановское, активно штурмуя эти населенные пункты.

«Оккупанты проводят очень много «мясных» штурмов. Это мобильные огневые группы на гольфкарах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах, что происходит днем. Тактического успеха в этих населенных пунктах противник не имеет», — отметил Волошин.

Также он указал, что с целью захвата населенного пункта Часов Яр и создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации агрессор пытается выйти на рубеж Северский Донец — Донбасс.

«Все, что сейчас комментируют некоторые аналитики и эксперты, что агрессор прорвался к каналу, не соответствует действительности. Его там на утро не было. Штурмы он там может и проводил, но его там не было», — заявили в ОСГВ «Хортица».

По словам Волошина, сейчас идет большая борьба за контроль именно логистических маршрутов.

«И российские оккупанты методом выжженной земли пытаются уничтожать наши все и взводные, и опорные пункты, и сам город Часов Яр, чтобы нашим защитникам не было где обороняться. Вторая линия обороны укреплена. Силы обороны готовы к борьбе с врагом», — заявил спикер.

По информации Волошина, в среду на город Часов Яр было осуществлено четыре российских штурма, сегодня на утро только один. В целом больше всего штурмов противник проводил от 10 до 15 за сутки на Часовояровском направлении возле Белогоровки, где оккупанты заводят дополнительный личный состав, завершают перегруппировку. Спикер отметил, что сейчас агрессор наиболее активно проводит артиллерийский обстрел Часов Яра и его окрестностей.

Напомним, ранее военный эксперт немецкого издания Вild Юлиан Репке сообщал, что российские силы вторжения форсировали канал «Северский Донец — Донбасс» в Часов Яре в одном километре юго-восточнее города.