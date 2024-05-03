ГУР України: Втрата міста Часів Яр — це лише питання часу

Висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для українських сил предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях до великих міст Донецької області. Водночас захоплення Часового Яру російськими військами — це лише питання часу. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist.



Скібіцький зазначив, що, ймовірно, окупація Часового Яру – це лише питання часу.



«Звісно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів», — зазначив він.



За словами заступника начальника ГУР України, РФ має план захопити всі східні райони Донбасу – цю мету армія Росії переслідує ще з 2022 року.



Скібіцький також додав, що Україна наразі не має достатньо зброї: «Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими».



Раніше ми писали, що війська РФ продовжують штурмувати Часів Яр і довколишні населені пункти, триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. Інформація про те, що росіяни прорвалися до каналу Сіверський Донець – Донбас, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) «Хортиця» підполковник Назар Волошин.



ЗС РФ має завдання – захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги. І в атаку вони кидають усі свої сили. Але заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів в ефірі «Громадського радіо», що все, що «рухається у напрямку міста, знищується» українськими військовими.