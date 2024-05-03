В результате обстрелов армии РФ на Донетчине погибли двое людей, еще четверо пострадали

Российская армия за 2 мая атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрела двое гражданских погибли, также известно о 4 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 2 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области — в селе Мемрик», — написал он.

По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1947 человек, получили ранения — 4862. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной. Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области.