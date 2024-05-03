Внаслідок обстрілів армії РФ на Донеччині загинули двоє людей, ще четверо постраждали

Російська армія за 2 травня атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє цивільних загинули, також відомо про 4 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 2 травня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — в селі Мемрик», — написав він.

За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1947 осіб, отримали поранення — 4862. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже складною. Російські війська просунулися в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.