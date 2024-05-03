Россия совершила 589 преступлений против журналистов и медиа в Украине — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во Всемирный день свободы прессы (печати) напомнил, что Россия совершила 589 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«К сожалению, Россия совершила 589 преступлений против журналистов и медиа в Украине. 76 медийщиков погибли из-за агрессии РФ», — заявил украинский Омбудсмен.



Уполномоченный ВРУ по правам человека также призвал мир обратить внимание на преступления страны-агрессора против свободы слова и журналистов, решительно осудив их.



Ранее Дмитрий Лубинец рассказал, что в российском плену находятся 28 тысяч граждан Украины.