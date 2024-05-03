Росія скоїла 589 злочинів проти журналістів і медіа в Україні — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Всесвітній день свободи преси нагадав, що Росія скоїла 589 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



«На жаль, Росія скоїла 589 злочинів проти журналістів і медіа в Україні. 76 медійників загинули через агресію РФ», - заявив український Омбудсмен.



Уповноважений ВРУ з прав людини також закликав світ звернути увагу на злочини країни-агресора проти свободи слова та журналістів, рішуче засудивши їх.



Раніше Дмитро Лубінець розповів, що у російському полоні перебувають 28 тисяч громадян України.