Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово

05 мая 2024, 22:06

«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово

Семья подорвалась на мине сегодня, 5 мая, в районе села Николаевка под Тельманово (после декоммунизации Бойковское) на оккупированной части Донецкой области. О происшествии сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

Село Николаевка находится на оккупированной территории с 2014 года. До 2022 года фактически был на линии соприкосновения, впоследствии этот район стал глубоким тылом российских войск.

Пушилин утверждает, что мина была украинских войск. Однако, учитывая, что село находится в тылу, мина могла быть российской.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
Война Мины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
14:06
Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области
11:52
В Донецке летом не будут работать ни аттракционы, ни большинство фонтанов
06:06
Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области
23:17
Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище
22:57
Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев
17:46
«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан
23:18
Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине
22:00
Азовское побережье отдают «инвесторам», а из Мариуполя выселяют мигрантов — дайджест оккупации ►
18:03
В Горловке БПЛА атаковал систему наблюдения, которую российские военные установили на жилом доме
14:55
Назар Волошин: Российские военные из Очеретино прорываются к трассе Покровск — Константиновка
08:40
В ГУР заявили о готовящемся наступлении оккупантов в двух областях Украины
06:30
Россияне продвинулись возле Очеретино — DeepState
23:32
Главное за день: В «ДНР» признали, что заводы не работают на полную. РФ штурмует Часов Яр
22:20
В «ДНР» пожаловались на санкции против российской промышленности
20:30
Москва забрала дело убитого Рассела Бентли
18:45
Из порта Мариуполя оккупанты запустили первый поезд в Волноваху
17:58
Как выглядит аэродром в оккупированном Джанкое после удара — спутниковые снимки
все новости
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
19:31
Войска РФ трижды ударили авиабомбами по Харькову. 15 человек пострадали, много разрушений
17:04
Мирноград и Покровск скоро будут с водой
17:00
Войска РФ утром ударили по Славянской ТЭС (дополнено)
16:40
Над Краматорским районом в субботу ВСУ сбили российский штурмовик (дополнено)
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
14:06
Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области
12:39
На Донетчине дрон атаковал машину с мирными жителями
11:52
В Донецке летом не будут работать ни аттракционы, ни большинство фонтанов
10:25
Сбитый дрон устроил пожар в Харькове: пострадали шесть человек
09:54
В Донецкой области несколько школ повреждены российскими обстрелами
08:57
Силы обороны ночью сбили 23 российских беспилотника в трех областях Украины
08:35
Три человека погибли в Донецкой области от российских обстрелов
06:06
Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области
23:17
Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище
22:57
Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев
21:28
Один человек погиб и двое ранены из-за обстрелов севера Донецкой области
17:46
«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан
16:19
МВД России разыскивает Зеленского и Порошенко
все новости
ВИДЕО
Последствия ударов по Харькову. Фото: ОВА Войска РФ трижды ударили авиабомбами по Харькову. 15 человек пострадали, много разрушений
05 мая, 19:31
Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ► Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ►
04 мая, 12:40
Эвакуация пожилых мужчин из Заречного и Ямполя. Фото: кадр из видео Экипаж «Белого ангела» эвакуировал двух пожилых мужчин из Заречного и Ямполя
03 мая, 16:50
Более сотни российских военных погибли при ракетной атаке ВСУ по полигону в Луганской области. Скриншот видео ВСУ уничтожили более сотни российских военных ракетами ATACMS на полигоне в Луганской области
03 мая, 16:30
Украинская артиллерия обнуляет захватчиков из РФ. Фото: кадр из видео «Попал я в самый пи***рез». Военный РФ жалуется на потери и казни «отказников»
03 мая, 10:15
Пожар на заправке в Щебекино. Кадр из видео Белгородская область РФ попала под атаку дронов: есть пострадавшие
03 мая, 09:53
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор