«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово

Семья подорвалась на мине сегодня, 5 мая, в районе села Николаевка под Тельманово (после декоммунизации Бойковское) на оккупированной части Донецкой области. О происшествии сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Отмечается, что мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается медицинская помощь. Ребенок не пострадал.



Село Николаевка находится на оккупированной территории с 2014 года. До 2022 года фактически был на линии соприкосновения, впоследствии этот район стал глубоким тылом российских войск.



Пушилин утверждает, что мина была украинских войск. Однако, учитывая, что село находится в тылу, мина могла быть российской.