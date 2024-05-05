«ДНР»: Сім'я підірвалася на міні у селі під Тельмановим

Сім'я підірвалася на міні сьогодні, 5 травня, в районі села Миколаївка під Тельмановим (після декомунізації Бойківське) на окупованій частині Донецької області. Про подію повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Зазначається, що чоловік 1978 року народження та його дружина 1989 року народження з травматичними ампутаціями нижніх кінцівок та осколковими пораненнями доставлені до лікарні інтенсивного лікування Маріуполя, їм надається медична допомога. Дитина не постраждала.



Село Миколаївка розташоване на окупованій території з 2014 року. До 2022 фактично було на лінії зіткнення, згодом цей район став глибоким тилом російських військ.



Пушилін стверджує, що міна належала українським військам. Однак, з огляду на те, що село перебуває в тилу, міна могла бути російською.