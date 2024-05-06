В России проведут военные учения с ядерным оружием

Россия проведет военные учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник, 6 мая.

«По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе учений будет осуществлен комплекс мер по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Также в ведомстве Сергея Шойгу заявили, что учения являются ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ». При этом не уточняется, о каких именно официальных лицах идет речь.