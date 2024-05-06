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У Росії проведуть військові навчання з ядерною зброєю

06 травня 2024, 10:57

У Росії проведуть військові навчання з ядерною зброєю

Росія проведе військові навчання із нестратегічною ядерною зброєю. Про це повідомило Міноборони РФ у понеділок, 6 травня.

«За дорученням верховного головнокомандувача збройних сил РФ з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань із ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту», — йдеться у повідомленні. 

У Міноборони РФ уточнили, що в ході навчань буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Також у відомстві Сергія Шойгу заявили, що навчання є відповіддю на «провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ». При цьому не уточнюється, про які саме офіційні особи йдеться.

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