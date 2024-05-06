В Харьковской области россияне уничтожили бомбой целую улицу

Россияне сбросили фугасную авиабомбу на село Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Оккупанты ударили переоборудованной ФАБ-1500 по территории Купянского района Харьковской области, уничтожив целую улицу. В результате удара погибла пожилая женщина. Об этом сообщил следователь управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«Содрогнулось все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам агрессор запустил сверхмощное оружие — фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны», — говорится в сообщении.

Болвинов отмечает, что в данной пограничной деревне осталось не более сотни местных жителей и не было ни одного военного.

«ФАБ-1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета», – пояснил следователь.

Он подчеркнул, что вооружение такой мощи против населения Харьковской области россияне использовали впервые.

«Единственное, чего они смогли достичь, — разрушили селянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные передислоцировали батальон 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Курскую область в рамках накопления сил для возможной будущей наступательной операции на северо-восток Украины и город Харьков.