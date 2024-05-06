На Харківщині росіяни знищили бомбою цілу вулицю

Росіяни скинули фугасну авіабомбу на село у Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Російські війська вдарили переобладнаною ФАБ-1500 по території Куп'янського району Харківської області, знищивши цілу вулицю. Внаслідок удару загинула жінка похилого віку. Про це повідомив слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook.

«Здригнулося все довкола, ніби почався землетрус. Одним ударом знищено цілу вулицю. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх будинках агресор запустив надпотужну зброю — фугасну авіабомбу, вагою півтори тонни», — йдеться у повідомленні.

Болвінов зазначає, що в цьому прикордонному селі залишилося не більше сотні місцевих жителів і не було жодного військового.

«ФАБ-1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоб бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака», — пояснив слідчий.

Він наголосив, що озброєння такої могутності проти населення Харківської області росіяни використали вперше.

«Єдине, чого вони змогли досягти, — зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові передислокували батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) до Курської області в рамках накопичення сил для можливої майбутньої наступальної операції на північний схід України та місто Харків.