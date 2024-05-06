Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW

Российские военные передислоцировали батальон 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Курскую область в рамках накопления сил для возможной будущей наступательной операции на северо-восток Украины и город Харьков, а также формируют Северную группировку войск на Белгородско-Харьковском направлении, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские военные сосредоточили в Белгородской области более 31 тыс. военнослужащих; более 10 тыс. военнослужащих в Курской области и более 8 тыс. военнослужащих в Брянской области», — говорится в сводке за 5 мая.

При этом аналитики считают, что российская Северная группировка войск не сможет провести успешную наступательную операцию по захвату Харькова. «ISW продолжает считать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города, но российское наступление на Харьков и Сумы приведет к отвлечению украинских сил с других, более важных участков линии фронта», — отмечается в сводке.

В ISW указывают, что Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на всем театре военных действий, поскольку передача такой инициативы России в 2024 году представит последней преимущества, однако ранее официальные лица США выступали за то, чтобы Украина вела в 2024 году активную оборону и готовилась к контрнаступлению в 2025 году. «Украинская активная оборона в 2025 году уступит инициативу на всем театре военных действий российским войскам более чем на год», — убеждены аналитики.

Подчеркивается, что способности Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции зависят от ряда до сих пор не принятых решений на Западе, в РФ и Украине, «а любые внешние попытки навязать график украинских контрнаступательных операций игнорируют реальность боевой ситуации».

Напомним, российские войска оккупировали Кисловку в Харьковской области.