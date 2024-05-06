В Кропивницком произошел пожар на химическом предприятии, есть погибший

В Кропивницком горело предприятие «Химрезерв», известно об одном погибшем. Фото: ГСЧС

В Кропивницком произошло чрезвычайное происшествие техногенного характера — пожар на предприятии «Химрезерв», есть погибший. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Сначала Райкович сообщил, что пожар на объекте не связан с военной агрессией России, а после уточнений, что произошло, добавил о поручении проверить качество воздуха вблизи предприятия.

По информации ГСЧС, возгорание произошло на территории резервуарного парка предприятия, загорелась ёмкость с жидкостями.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар на «Химрезерве» локализован, спасатели обнаружили одного погибшего.