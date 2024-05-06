У Кропивницькому сталася пожежа на хімічному підприємстві: є загиблий

У Кропивницькому горіло підприємство «Хімрезерв», відомо про одного загиблого. Фото: ДСНС

У Кропивницькому сталася надзвичайна подія техногенного характеру — пожежа на підприємстві «Хімрезерв», є загиблий. Про це у понеділок, 6 травня, повідомив начальник Кіровоградської ОВ Андрій Райкович.

Спочатку Райкович повідомив, що пожежа на об'єкті не пов'язана з воєнною агресією Росії, а після повідомлення про те, що сталося, додав про доручення перевірити якість повітря поблизу підприємства.

За інформацією ДСНС, спалах стався на території резервуарного парку підприємства, загорілася ємність із рідинами.

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу на «Хімрезерві» локалізували, рятувальники виявили одного загиблого.