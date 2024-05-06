Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью — Минобороны

06 мая 2024, 21:42

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью — Минобороны

Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени. Такой график поставок предусматривает прописанный план союзников. Об этом заявила министр обороны страны
Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе.

«У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов», — отметила она.

Также министр рассказала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

«И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — добавила она.

Ранее сообщалось, что летом этого года 12 украинских пилотов, прошедших 10-месячное обучение в Дании, Великобритании и США, будут готовы к полетам на истребителях F-16. Однако к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено всего шесть самолетов из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Нидерланды
Другое
F-16 для Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
14:06
Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области
11:52
В Донецке летом не будут работать ни аттракционы, ни большинство фонтанов
06:06
Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области
23:17
Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище
22:57
Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев
17:46
«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан
23:18
Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине
22:00
Азовское побережье отдают «инвесторам», а из Мариуполя выселяют мигрантов — дайджест оккупации ►
18:03
В Горловке БПЛА атаковал систему наблюдения, которую российские военные установили на жилом доме
14:55
Назар Волошин: Российские военные из Очеретино прорываются к трассе Покровск — Константиновка
08:40
В ГУР заявили о готовящемся наступлении оккупантов в двух областях Украины
06:30
Россияне продвинулись возле Очеретино — DeepState
все новости
21:42
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью — Минобороны
20:37
Украинские морские дроны теперь оснащаются ракетами на борту
19:56
В России сообщили о гибели экипажа Су-34
18:48
Украина не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ — МИД
17:47
Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot — министр обороны Испании
17:22
Российские военные днем обстреляли Константиновку, известно о четырех раненых
17:20
Россия угрожает Великобритании ответными ударами в случае атак ВСУ по РФ британским оружием
16:45
В Кропивницком произошел пожар на химическом предприятии, есть погибший
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
14:56
В Харьковской области россияне уничтожили бомбой целую улицу
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
12:22
Российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области: повреждены 38 гражданских объектов
11:32
В Чернигове произошел взрыв в помещении банка
10:57
В России проведут военные учения с ядерным оружием
10:55
Из-за атаки россиян в Сумской области было обесточено более 400 тысяч абонентов
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
09:20
В результате российских обстрелов Донецкой области погиб один человек, шестеро ранены
08:50
Россия нанесла удары по энергетической системе Сумской области: без электроэнергии остались Сумский, Роменский и Ахтырский районы
все новости
ВИДЕО
За миг до удара по российскому военному катеру. Кадр из видео Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
06 мая, 10:35
Последствия ударов по Харькову. Фото: ОВА Войска РФ трижды ударили авиабомбами по Харькову. 15 человек пострадали, много разрушений
05 мая, 19:31
Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ► Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ►
04 мая, 12:40
Эвакуация пожилых мужчин из Заречного и Ямполя. Фото: кадр из видео Экипаж «Белого ангела» эвакуировал двух пожилых мужчин из Заречного и Ямполя
03 мая, 16:50
Более сотни российских военных погибли при ракетной атаке ВСУ по полигону в Луганской области. Скриншот видео ВСУ уничтожили более сотни российских военных ракетами ATACMS на полигоне в Луганской области
03 мая, 16:30
Украинская артиллерия обнуляет захватчиков из РФ. Фото: кадр из видео «Попал я в самый пи***рез». Военный РФ жалуется на потери и казни «отказников»
03 мая, 10:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор