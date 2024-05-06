Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени. Такой график поставок предусматривает прописанный план союзников. Об этом заявила министр обороны страны

Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе.

«У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов», — отметила она.

Также министр рассказала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

«И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — добавила она.

Ранее сообщалось, что летом этого года 12 украинских пилотов, прошедших 10-месячное обучение в Дании, Великобритании и США, будут готовы к полетам на истребителях F-16. Однако к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено всего шесть самолетов из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками.