Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени — Міноборони

Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні з осені. Такий графік постачання передбачає прописаний план союзників. Про це заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі.

«У нас все розписано за проєктом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуювального персоналу та передачі реальних літаків», — зазначила вона.

Також міністерка розповіла, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

«І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а Україна буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у постачанні з осені з нашими F-16», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що влітку цього року 12 українських пілотів, які завершили 10-місячне навчання у Данії, Великій Британії та США, будуть готові до польотів на винищувачах F-16. Однак на момент повернення пілотів в Україну доставлять лише шість літаків і приблизно 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками.