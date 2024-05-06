Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ

Планы России провести ядерные учения являются очередным примером безответственной риторики Кремля. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

По его словам, США не наблюдают изменений «в стратегической силовой позиции» России после того, как Москва анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия.

«Это пример безответственной риторики, которую мы видели в России в прошлом», — добавил Райдер.

В частности, в ходе учений россияне хотят отработать подготовку к применению тактического ядерного оружия. Такие действия в Москве оправдывают «провокационными действиями» стран Запада.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Лондон не возражает против использования британского оружия внутри России.

МИД РФ в свою очередь заявили, что ответом на удары ВСУ по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании на территории Украины и за ее пределами.