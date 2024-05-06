Пентагон відреагував на майбутні ядерні навчання РФ

Плани Росії провести ядерні навчання є ще одним прикладом безвідповідальної риторики Кремля. Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

За його словами, США не спостерігають змін «у стратегічній силовій позиції» Росії після того, як Москва анонсувала навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.

«Це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили в Росії в минулому», - додав Райдер.

Зокрема, під час навчань росіяни хочуть відпрацювати підготовку до застосування тактичної ядерної зброї. Такі дії у Москві виправдовують «провокаційними діями» країн Заходу.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон сказав, що Лондон не заперечує проти використання британської зброї всередині Росії .

МЗС РФ у свою чергу заявили , що відповіддю на удари ЗСУ по РФ із застосуванням британської зброї можуть стати удари по військових об'єктах Великобританії на території України та за її межами.