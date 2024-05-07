В Киеве на железнодорожном вокзале открылся центр армейского рекрутинга

Центр информационного армейского рекрутинга заработал на железнодорожном вокзале в Киеве. Фото: Укрзализныця

На железнодорожном вокзале Киева открылся информационный центр рекрутинга в украинскую армию. Об этом 7 мая сообщает Укрзализныця.

Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала между главным инфопоинтом и входом в зал №3.

Отмечается, что здесь будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на часто задаваемые вопросы о должностях в военных подразделениях.

«Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Потому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан», — отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В УЗ отметили, что в рядах Сил обороны Украины служат 10 207 железнодорожников, а с начала полномасштабного вторжения эта цифра достигла почти 12 тысяч работников, ведь уже было демобилизовано 1526 человек.