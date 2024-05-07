У Києві на залізничному вокзалі відкрили центр армійського рекрутингу

Центр інформаційного армійського рекрутингу запрацював на залізничному вокзалі у Києві. Фото: Укрзалізниця

На залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний центр рекрутингу до української армії. Про це 7 травня повідомляє Укрзалізниця.

Інформаційний пункт рекрутингу розташований у центральному вестибюлі вокзалу між головним інфопоінтом та входом до зали № 3.

Зазначається, що тут надаватимуть інформацію про вакансії у ЗСУ і відповідатимуть на питання, що часто ставлять, про посади у військових підрозділах.

«Щотижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За кілька місяців їхня мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може приєднатися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію громадянам», — зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

В УЗ зазначили, що у лавах Сил оборони України служать 10 207 залізничників, а з початку повномасштабного вторгнення ця цифра досягла майже 12 тисяч працівників, адже вже демобілізовано 1526 людей.