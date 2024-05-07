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В село Невское Луганской области волонтеры привезли местным жителям помощь

07 мая 2024, 13:40

В село Невское Луганской области волонтеры привезли местным жителям помощь

Разрушенное село Невское Луганской области. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса» Разрушенное село Невское Луганской области. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

Населенный пункт Невское в Луганской области находится всего лишь в четырех километрах от линии разграничения и сильно обстреливается российскими войсками. Сегодня в селе нет ни одного уцелевшего дома.



«Ситуация напряженная у нас. Обстрелы по линии столкновения не прекращаются, ракеты летят по окраинам села. Жителей осталось в освобожденных населенных пунктах: Макеевка, Невское, Грековка и Новолюбовка – шестьдесят человек. Все держатся, обеспечиваем гуманитаркой, лекарствами, привозим им необходимые продукты, которые они заказывают, помогаем с покупками в магазинах, бензин для генераторов привозим», — рассказал замначальника Краснореченской сельской военной администрации Виктор Зозуля.

Ежедневно российская армия пытается прорвать здесь линию обороны ВСУ и обстреливает населенный пункт. Оккупанты нацелились в очередной раз выйти на административные границы Луганской области, поэтому открывают огонь из всего арсенала, включая авиацию.

Магазинов, аптек и больниц тут больше нет. Также, как света, воды и газа. Ближайший населенный пункт с благами цивилизации находится в тридцати километрах.

Полицейские помогают волонтерам привозить людям самое необходимое. Так и выживают тут оставшиеся пенсионеры.

Волонтеры и полицейские привозят помощь местным жителям Невского. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

По словам замначальника управления превентивной деятельности ГУНП В Луганской Области Сергея Васильченко, в селе очень много обстрелов, которые фиксируют правоохранители. После атаки, полицейские проводят осмотры места событий, а также передают волонтерскую помощь людям.

«Мы привезли газовые баллоны, также комплект плиток, к ним же редуктора, шланги, а также привезли стройматериалы: пленка, пена и гидробарьер для людей, чтобы они могли как-то себе помочь в такое тяжелое врем», — рассказал волонтер Олег Леонтьев. 

Люди охотно берут стройматериалы, газовые баллоны и благодарят волонтеров. Дом Натальи был разрушен в результате российского авиаудара. Женщина теперь перебралась к соседям и живет на летней кухне.

Разрушенные россиянами дома. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

От эвакуации женщина наотрез отказывается, верит, что Вооруженные силы Украины отбросят противника на территорию Российской Федерации.

«Ждем, ждем, вот что-то изменится. Сосед уехал, а мы в кухоньке живем. Потому что отапливать – вообще сложно с дровами. Сейчас, слава Богу, есть уже работа, уже на огороде, садим, чеснок, лук. Выгребаем понемногу. Стараемся жить», — объяснила местная жительница Невского Наталья. 

Всего в Невском сегодня проживает тридцать восемь человек. И каждый пострадал от войны. Ещё в прошлом году здесь было вдвое больше населения, но ежедневные обстрелы заставляют людей изменить свое решение относительно эвакуации.

Разрушенные россиянами дома. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

По последним данным главы Луганской ОВА Артема Лысогора, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества.

Однако противник продолжает пользоваться преимуществом в воздухе и количестве артиллерийских боеприпасов, нанося удары по населенным пунктам Макеевка и Невское в Луганской области.

Напомним, украинские военнослужащие ликвидировали полевой состав боекомплекта российских оккупантов на Купянском направлении. 

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