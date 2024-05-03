Пограничники сожгли российский состав боеприпасов на Купянском направлении

Украинские военнослужащие ликвидировали полевой состав боекомплекта российских оккупантов на Купянском направлении. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«На Купянском направлении уничтожен полевой состав боекомплекта и поражена позиция вражеских минометчиков», — написал он.



По информации Лысогора, при помощи FPV-дрона пограничники «Месть» из подразделения разведывательно-ударных беспилотных воздушных судов «Рубаки» сожгли российский состав боеприпасов и повредили позицию российских минометчиков.



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