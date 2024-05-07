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До села Невське Луганської області волонтери привезли людям допомогу

07 травня 2024, 13:40

До села Невське Луганської області волонтери привезли людям допомогу

Зруйноване село Невське Луганської області. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу» Зруйноване село Невське Луганської області. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

Населений пункт Невське в Луганській області лише за чотири кілометри від лінії розмежування і сильно обстрілюється російськими військами. Сьогодні в селі немає жодного вцілілого будинку.



«Ситуація напружена у нас. Обстріли по лінії зіткнення не припиняються, ракети летять по околицях села. Жителів залишилося у звільнених населених пунктах Макіївка, Невське, Греківка та Новолюбівка шістдесят осіб. Усі тримаються, забезпечуємо гуманітаркою, ліками, привозимо їм необхідні продукти, які вони замовляють, допомагаємо з покупками в магазинах, бензин для генераторів привозимо», – розповів заступник начальника Красноріченської СВА Віктор Зозуля.

Щодня російська армія намагається прорвати тут лінію оборони ЗСУ та обстрілює населений пункт. Окупанти націлилися вкотре вийти на адміністративні кордони Луганської області, тому відкривають вогонь з усього арсеналу, зокрема з авіації.

Магазинів, аптек та лікарень тут більше немає. Так само, як світла, води та газу. Найближчий населений пункт із благами цивілізації – за тридцять кілометрів.

Поліцейські допомагають волонтерам привозити людям найнеобхідніше. Так і виживають пенсіонери, що тут залишилися.

Волонтери та поліцейські привозять допомогу місцевим жителям Невського. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

За словами заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Луганській області Сергія Васильченка, у селі дуже багато обстрілів, які фіксують правоохоронці. Після атаки поліцейські оглядають місця подій, а також передають волонтерську допомогу людям.

«Ми привезли газові балони, також комплект плиток, до них же редуктори, шланги, а також привезли будматеріали: плівка, піна та гідробар'єр для людей, щоб вони могли якось собі допомогти у такий важкий час», — розповів волонтер Олег Леонтьєв.

Люди охоче беруть будматеріали, газові балони та дякують волонтерам. Будинок Наталії зруйнований внаслідок російського авіаудару. Жінка перебралася до сусідів і облаштувалася на літній кухні.

Зруйновані росіянами будинки. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

Від евакуації жінка навідріз відмовляється, вірить, що Збройні сили України відкинуть ворога на територію Російської Федерації.

«Чекаємо, чекаємо, що от-от щось зміниться. Сусід поїхав, а ми в кухоньці живемо. Тому що опалювати – взагалі складно з дровами. Зараз, дякувати Богові, є вже робота, вже на городі, садимо, часник, цибулю. Вигрібаємо потроху. Намагаємось жити», — пояснила місцева мешканка Невського Наталія.

Загалом у Невському на сьогодні тридцять вісім жителів. І кожен постраждав від війни. Ще минулого року тут було вдвічі більше населення, але щоденні обстріли змушують людей змінити своє рішення щодо евакуації.

Зруйновані росіянами будинки. Фото: кадр з відео «Новини Донбасу»

За останньою інформацією голови Луганської ОВА Артема Лисогора, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище в районі Серебрянського лісництва.

Проте противник продовжує використовувати перевагу у повітрі та кількості артилерійських боєприпасів, завдаючи ударів по населених пунктах Макіївка та Невське у Луганській області.

Нагадаємо, українські військовослужбовці ліквідували польовий склад боєкомплекту російських окупантів на Куп'янському напрямку.

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