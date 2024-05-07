Российские самолеты «уронили» бомбы на Краснодарский край и Белгородскую область

Российский самолёт снова «уронил» бомбу на свою территорию, на этот раз — в Краснодарском крае. Карта: ASTRA

Российский самолет сбросил бомбу на село в Краснодарском крае. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что «нештатный сход» боеприпаса с российского самолета произошел в селе Воронцовка Краснодарского края. После падения бомба взорвалась. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее ASTRA сообщала, что российские самолеты «уронили» две бомбы за два дня на Белгородскую область. 4 мая в результате нештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, повреждены 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причины. Позже источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба.

Авиабомбу ФАБ-250, по данным ASTRA, обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для последующего уничтожения.

Ранее ASTRA провела свой подсчет упавших на Белгородскую область и другие регионы российских авиабомб. Так, только в марте-апреле этого года российские Воздушно-космические силы «уронили» больше 20 бомб.

Напомним, чаще всего российская армия «теряет» авиабомбы над Белгородской областью.