Армия РФ чаще всего «теряет» авиабомбы над Белгородской областью

Российский самолёт сбросил очередную авиабомбу на Белгородскую область. По данным ASTRA, ФАБ-500 накануне, 21 апреля, была найдена в районе хутора Стадников Шебекинского горокруга.



Граничащий с Харьковской областью регион страны-агрессора больше других подвергается незапланированным авиаударам.



Ранее в России насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолётов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Результат «нештатных потерь боеприпасов» россиянами. Фото: Слово і Діло

«Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удаётся, называют падения — "нештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит — нет», - говорится в сообщении.



Напомним, Россия наносила авиаудары по селу Белгородской области, куда прорвались российские добровольческие силы.