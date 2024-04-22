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Армия РФ чаще всего «теряет» авиабомбы над Белгородской областью

22 апреля 2024, 13:23

Армия РФ чаще всего «теряет» авиабомбы над Белгородской областью

Российский самолёт сбросил очередную авиабомбу на Белгородскую область. По данным ASTRA, ФАБ-500 накануне, 21 апреля, была найдена в районе хутора Стадников Шебекинского горокруга.

Граничащий с Харьковской областью регион страны-агрессора больше других подвергается незапланированным авиаударам. 

Ранее в России насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолётов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Результат «нештатных потерь боеприпасов» россиянами. Фото: Слово і Діло

«Власти предпочитают это скрывать, а когда это не удаётся, называют падения — "нештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит — нет», - говорится в сообщении.

Напомним, Россия наносила авиаудары по селу Белгородской области, куда прорвались российские добровольческие силы.

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