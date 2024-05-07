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Російські літаки «впустили» бомби на Краснодарський край та Бєлгородську область

07 травня 2024, 16:58

Російські літаки «впустили» бомби на Краснодарський край та Бєлгородську область

Російський літак знову «впустив» бомбу на свою територію, цього разу у Краснодарському краї Російський літак знову «впустив» бомбу на свою територію, цього разу у Краснодарському краї

Російський літак скинув бомбу на село у Краснодарському краї. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що «нештатний сход» боєприпасу з російського літака стався в селі Воронцовка Краснодарського краю. Після падіння бомба вибухнула. Попередньо, постраждалих немає.

Раніше ASTRA повідомляла, що російські літаки «впустили» дві бомби за два дні на Бєлгородську область. 4 травня через позаштатний сход ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. У день вибуху губернатор не назвав причин. Згодом джерела ASTRA в екстрених службах регіону підтвердили, що на місто впала російська авіабомба.

Авіабомбу ФАБ-250, за інформацією ASTRA, виявили 3 травня у районі села Крутий Лог. Евакуювати жителів не довелося, постраждалих та руйнувань немає. Боєприпас передали військовим для подальшого знищення.

Раніше ASTRA провела свій підрахунок російських авіабомб, що впали на Бєлгородську область та інші регіони. Так, лише у березні-квітні цього року російські Повітряно-космічні сили «впустили» понад 20 бомб.

Нагадаємо, найчастіше російська армія «втрачає» авіабомби над Бєлгородською областю.

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