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Италия предоставляет Украине оружие только для использования в пределах ее границ — глава МИД

07 мая 2024, 17:20

Италия предоставляет Украине оружие только для использования в пределах ее границ — глава МИД

Оружие, которое Италия предоставляет украинским Вооруженным силам в рамках военной помощи, может использоваться только в пределах границ Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Все военные средства, которые мы направляем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины», — сказал Таяни.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину.

«Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправления войск, которые бы воевали против россиян», — отметил глава МИД Италии.

Напомним, 24 февраля 2024 года Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой.

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