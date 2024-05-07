Італія надає Україні зброю лише для використання в межах українських кордонів –глава МЗС

Зброя, яку Італія надає українським Збройним силам як військову допомогу, може використовуватися лише у межах України. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

«Всі військові засоби, які ми спрямовуємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо кошти, які можуть бути використані за межами України», – сказав Таяні.

Він також прокоментував заяву Президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО до України.

«Рішення НАТО ухвалює НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією, і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян», - зазначив глава МЗС Італії.

Нагадаємо , 24 лютого 2024 року Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою.