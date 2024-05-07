Крымский мост может не выдержать нагрузки после получения повреждений в результате украинских атак. Поэтому россияне не используют его для своей логистики в полном объеме.

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Эспрессо».

«Россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может не выдержать. Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна», — пояснил Плетенчук.

По его словам, сейчас россияне не используют Крымский мост в полном объеме для логистики, однако это не мешает им перебрасывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.

«К примеру, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа „Искандер“ тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно», — добавил Плетенчук.

Отметим, что недавно издание The Independet сообщило, что после неоднократных атак Украины Россия прекратила поставки оружия для обеспечения своих войск на фронте через Крымский мост. РФ перешла на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию.