Кримський міст може не витримати навантаження після українських атак — Плетенчук

Кримський міст може не витримати навантаження після отримання пошкоджень унаслідок українських атак. Тому росіяни не використовують його для своєї логістики у повному обсязі.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні паблики також підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ та ВМС, внаслідок чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично неможлива», — пояснив Плетенчук.

За його словами, зараз росіяни не використовують Кримський міст у повному обсязі для логістики, проте це не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками чи деякі зразки озброєння.

«Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу „Іскандер“ також може проїхати мостом. Але ешелони із броньованою технікою там спостерігалися дуже давно», — додав Плетенчук.

Зазначимо, що нещодавно видання The Independet повідомило , що після неодноразових атак України Росія припинила постачання зброї для забезпечення своїх військ на фронті через Кримський міст. РФ перейшла використання сухопутних маршрутів через окуповану територію.