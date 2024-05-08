В Берлине запретили российские флаги на 8 и 9 мая

Полиция Берлина запретила демонстрировать 8 и 9 мая российские флаги, георгиевские ленты, военную форму, а также символику, «прославляющую» войну России против Украины, вроде букв Z и V, у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцере. Об этом со ссылкой на ряд немецких СМИ сообщает DW.

Также в этих местах запрещено включать русские марши и военные песни. Исключение сделано для ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и государственных служащих.

Посольство России в ФРГ призвало власти Берлина отменить этот запрет, назвав его «дискриминацией, противоречащей духу исторического примирения между народами России и Германии в послевоенный период».

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, был задержан местный житель, который высказывался против войны в Украине.