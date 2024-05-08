8 та 9 травня у Берліні заборонені російські прапори

Поліція Берліна заборонила демонструвати 8 і 9 травня російські прапори, георгіївські стрічки, військову форму, а також символіку, яка «славить» війну Росії проти України на кшталт літер Z та V, біля радянських меморіалів у Трептів-парку, Тіргартені та Шенхольцері. Про це з посиланням на низку німецьких ЗМІ повідомляє DW.

Також у цих місцях заборонено вмикати російські марші та військові пісні. Виняток зроблено для ветеранів Другої світової війни, дипломатів та державних службовців.

Посольство Росії у ФРН закликало владу Берліна скасувати цю заборону, назвавши її «дискримінацією, що суперечить духу історичного примирення між народами Росії та Німеччини у післявоєнний період».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму, а саме у Сімферополі, затримали місцевого жителя, який висловлювався проти війни в Україні.