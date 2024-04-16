В оккупированном Крыму задержали мужчину, который высказался против войны в Украине

Во временно оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, был задержан местный житель, который высказывался против войны в Украине. Об этом передает Telegram-канал ASTRA.



Сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с ФСБ задержали 50-летнего жителя Симферополя Николая Мазанку.



По версии правоохранительных органов, житель Симферополя «устроил дискуссии с соседями на тему Украины», во время которых «высказывался против проведения СВО (полномасштабная война - ред.), политики президента РФ, оскорблял армию».



Кроме того, в его квартире «была выявлена украинская символика» и якобы найдены патроны. Сейчас «решается вопрос об возбуждении уголовного дела».



Ранее мы писали, что над оккупированным Севастополем упал военный самолет. Соответсвующее видео публикуют очевидцы. На кадрах виден падающий истребитель. Также виден раскрывшийся парашют летчика, который успел катапультироваться.