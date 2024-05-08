⁠Падение обломков зафиксировано в четырех районах Киевской области: пострадали люди

Последствия ракетной атаки в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Ночью Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, в результате падения обломков пострадали двое людей. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.



«Тревога продолжалась почти 4 часа. В области работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время ⁠падение обломков зафиксировано в 4 районах области. К сожалению, в результате падения обломков пострадали люди. Двух пострадавших – женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу», — рассказал Кравченко.



Также было зафиксировано повреждение линий электросетей, в одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Позже стало известно, что спасатели ликвидируют последствия российской ракетной атаки в Киевской области.







Обломками ракет страны-оккупанта уничтожены и повреждены 14 частных зданий, травмированы два человека.







Напомним, ночью 8 мая войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей.