⁠Падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах Київської області: постраждали люди

Наслідки ракетної атаки у Київській області. Фото: ДСНС Київщини

Вночі Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Унаслідок падіння уламків постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.



«Тривога тривала майже 4 години. В області працювали сили ППО. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка – з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доправили до лікарні», - розповів Кравченко.



Також є пошкодження ліній електромереж, в одному із сіл частково відсутня електроенергія. Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині.







Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей.







Нагадаємо, вночі 8 травня війська РФ здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Удари припали на шість областей.