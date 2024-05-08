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Российские военные атаковали энергообъекты в шести областях Украины

08 мая 2024, 08:03

Российские военные атаковали энергообъекты в шести областях Украины

Последствия атаки. Фото: Соцсети Последствия атаки. Фото: Соцсети

Ночью 8 мая войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Агрессор не оставляет планов лишить украинцев света. Снова массированная атака на нашу энергетику», — написал министр.

По информации Галущенко, атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

В компании ДТЭК отметили, что удары, в частности, нанесены по трем их ТЭС. Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца

«Противник хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию«, — отметил министр, призвав украинцев бережно использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

По информации Тelegram-канала «Монитор», во время последних атак российские войска применяли:

  • крылатые ракеты Х-101/555, которые были запущены не менее четырьмя бортами Ту-95 из района Саратовской области России;
  • крылатые ракеты «Калибр», запущенные вероятно с подводной лодки в акватории Черного моря;
  • управляемые авиационные крылатые ракеты Х-59/69 с бортов Су-34/Су-35;
  • баллистические ракеты «Искандер-М/С-400»;
  • ударные БпЛА типа «Шахед».

Отмечается, что ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в приблизительно 1830 километров, прежде чем достигли Стрыя Львовской области.

Также по Украине был нанесен удар аэробалистической ракетой «Кинжал». Она долетела до Стрыя. 

Под атакой находились Запорожье, отдельные населённые пункты в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

«Ракетная атака продолжалась 2 часа. Атака БПЛА длилась 5 часов», — говорится в сообщении.

Часть ракет уничтожена силами ПВО.

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