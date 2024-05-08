Румыния рассматривает возможность предоставления Украине ЗРК Patriot

Румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что готов обсудить вопрос возможности отправки в Украину системы ПВО Patriot. Об этом сообщают информационные агентства Reuters и AP.

Известно, что после окончания встречи со своим американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне Йоханнис сообщил, что в течение последних недель шла дискуссия о том, кто может предоставить Patriot Украине.

«Президент Байден упомянул об этом во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны, — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в казармы, где проходят подготовку украинские солдаты.