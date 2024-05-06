Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot — министр обороны Испании

Украина уже получила ракеты к ПВО Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в казармы, где проходят подготовку украинские солдаты.

«Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которые она испытывает от России», - пояснила она.

По ее словам, все должны четко осознавать, что Украина - это страна, испытавшая вторжение со стороны Путина, совершающего большие массовые убийства и не намерена устанавливать никаких ограничений.

Напомним, раннее Генсек Нато Йенс Столтенберг заявлял, что союзники в Альянсе могут предоставить Киеву и другие системы противовоздушной обороны, кроме Patriot, например SAMP/T, или помочь финансовыми взносами, если у них нет систем ПВО.