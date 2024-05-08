Румунія розглядає можливість надання Україні ЗРК Patriot

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив, що готовий обговорити питання щодо можливості відправки в Україну системи ППО Patriot. Про це повідомляють інформаційні агентства Reuters та AP.

Відомо, що по завершенні зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні Йоганніс повідомив, що протягом останніх тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.

«Президент Байден згадав це під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я маю обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони», — зазначив Президент Румунії.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які надали Іспанія та інші західні союзники. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до казарм, де проходять підготовку українські солдати.