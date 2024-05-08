Попавший под российский обстрел дом в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Всего за сутки россияне шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам главы областной военной администрации, информация о раненых и погибших за сутки не поступала.

Покровский район . В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Парасковеевка. Под огнем окрестности Очеретинской и Кураховской громад.

. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Парасковеевка. Под огнем окрестности Очеретинской и Кураховской громад. Краматорский район . В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка и Заречное, загорелся лесной пожар на площади 470 га — пожарные его потушили. В Константиновской громаде обстреляны Ступочки, Предтечино, Красное и Николаевка — без разрушений.

. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка и Заречное, загорелся лесной пожар на площади 470 га — пожарные его потушили. В Константиновской громаде обстреляны Ступочки, Предтечино, Красное и Николаевка — без разрушений. Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены четыре частных дома. В Свято-Покровском Северской громады поврежден один дом.

Ранее, 7 мая, поступила информация, что населенные пункты Донецкой области были обстреляны российскими войсками 11 раз.