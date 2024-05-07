Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области ни днем, ни ночью. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки были обстреляны 11 раз российскими войсками. Об этом по состоянию на утро 7 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Великой Новоселке поврежден дом.

Покровский район. В Марьинской громаде поврежден инфраструктурный объект в Елизаветовке. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Веселый Гай.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушен гараж в Заречном. В Ильиновской громаде повреждены четыре дома: два в Калиновом и два в Старой Николаевке.

Бахмутский район. В Торецке повреждены 3 многоэтажки, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственных здания.

С линии фронта эвакуированы 506 человек, в том числе 51 ребенок, говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в результате российских атак погиб житель Петровки Донецкой области, в Константиновке ранены четыре человека.