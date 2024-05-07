Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

07 мая 2024, 10:29

Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области ни днем, ни ночью. Фото: Донецкая ОВА Российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области ни днем, ни ночью. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки были обстреляны 11 раз российскими войсками. Об этом по состоянию на утро 7 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Великой Новоселке поврежден дом.

Покровский район. В Марьинской громаде поврежден инфраструктурный объект в Елизаветовке. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Веселый Гай.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушен гараж в Заречном. В Ильиновской громаде повреждены четыре дома: два в Калиновом и два в Старой Николаевке.

Бахмутский район. В Торецке повреждены 3 многоэтажки, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственных здания.

С линии фронта эвакуированы 506 человек, в том числе 51 ребенок, говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в результате российских атак погиб житель Петровки Донецкой области, в Константиновке ранены четыре человека.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Донецкая область обстрелы Вадим Филашкин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:19
Российский оккупант изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
12:48
Оккупанты проводят передислокацию для возможного наступления на Харьков — ISW
10:35
Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
09:59
Войска РФ оккупировали Кисловку в Харьковой области — DeepState
09:50
Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС
23:10
Главное за день: В Бердянске убили организатора пыточной. Удар по Славянской ТЭС
22:06
«ДНР»: Семья подорвалась на мине в селе под Тельманово
15:30
ГУР: В оккупированном Бердянске подорвали машину с организатором пыточной
14:06
Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области
11:52
В Донецке летом не будут работать ни аттракционы, ни большинство фонтанов
06:06
Войска РФ заняли позиции в Архангельском Донецкой области
23:17
Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище
22:57
Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев
17:46
«ДНР» взялась за проверку прав собственности на жилье дончан
23:18
Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине
22:00
Азовское побережье отдают «инвесторам», а из Мариуполя выселяют мигрантов — дайджест оккупации ►
18:03
В Горловке БПЛА атаковал систему наблюдения, которую российские военные установили на жилом доме
все новости
11:45
Застрелившему бельгийскую овчарку из зоны АТО грозит до 3 лет лишения свободы
11:19
Российский оккупант изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:40
Американского военного арестовали во Владивостоке
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:57
Семь стран Евросоюза отправят своих представителей на инаугурацию Путина — Reuters
09:56
Обстрел жилых кварталов Херсона: осколки от российских снарядов прошивают дома насквозь
09:25
Войска РФ продвинулись у Новопокровского — DeepState
08:39
Российская армия обстреляла Донецкую область: погиб житель Петровки
08:01
Силы обороны отразили штурмы россиян на семи направлениях — Генштаб ВСУ
07:30
США признают Путина президентом России — Госдепартамент
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
22:45
Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ
21:42
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью — Минобороны
20:37
Украинские морские дроны теперь оснащаются ракетами на борту
19:56
В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Самолет упал в Белгородской области
18:48
Украина не видит оснований для признания Путина легитимным президентом РФ — МИД
17:47
Украина уже получила от союзников ракеты к Patriot — министр обороны Испании
17:22
Российские военные днем обстреляли Константиновку, известно о четырех раненых
17:20
Россия угрожает Великобритании ответными ударами в случае атак ВСУ по РФ британским оружием
16:45
В Кропивницком произошел пожар на химическом предприятии, есть погибший
все новости
ВИДЕО
Обстрел жилых кварталов Херсона. Фото: кадр из видео Обстрел жилых кварталов Херсона: осколки от российских снарядов прошивают дома насквозь
07 мая, 09:56
За миг до удара по российскому военному катеру. Кадр из видео Беспилотник ГУР уничтожил скоростной катер российских захватчиков в Крыму
06 мая, 10:35
Последствия ударов по Харькову. Фото: ОВА Войска РФ трижды ударили авиабомбами по Харькову. 15 человек пострадали, много разрушений
05 мая, 19:31
Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ► Правозащитники раскритиковали закон о связях с жителями оккупированных территорий ►
04 мая, 12:40
Эвакуация пожилых мужчин из Заречного и Ямполя. Фото: кадр из видео Экипаж «Белого ангела» эвакуировал двух пожилых мужчин из Заречного и Ямполя
03 мая, 16:50
Более сотни российских военных погибли при ракетной атаке ВСУ по полигону в Луганской области. Скриншот видео ВСУ уничтожили более сотни российских военных ракетами ATACMS на полигоне в Луганской области
03 мая, 16:30

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор