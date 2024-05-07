Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки были обстреляны 11 раз российскими войсками. Об этом по состоянию на утро 7 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Волновахский район. В Великой Новоселке поврежден дом.
Покровский район. В Марьинской громаде поврежден инфраструктурный объект в Елизаветовке. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Веселый Гай.
Краматорский район. В Лиманской громаде разрушен гараж в Заречном. В Ильиновской громаде повреждены четыре дома: два в Калиновом и два в Старой Николаевке.
Бахмутский район. В Торецке повреждены 3 многоэтажки, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственных здания.
С линии фронта эвакуированы 506 человек, в том числе 51 ребенок, говорится в сообщении главы ОВА.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в результате российских атак погиб житель Петровки Донецкой области, в Константиновке ранены четыре человека.