За добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області, – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Зі слів голови обласної військової адміністрації, інформація про поранених та загиблих за добу не надходила.
- Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Парасковіївка. Під вогнем околиці Очеретинської й Курахівської громад.
- Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне, сталася лісова пожежа на площі 470 га — вогнеборці її загасили. У Костянтинівській громаді обстріляні Ступочки, Предтечине, Червоне і Миколаївка — без руйнувань.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Раніше, 7 травня, надійшла інформація, що населені пункти Донецької області російські війська обстріляли 11 разів.