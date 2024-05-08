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За добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області

08 травня 2024, 10:45

За добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області

Будинок, що потрапив під російський обстріл в Донецькій області. Фото: Філашкін / Telegram Будинок, що потрапив під російський обстріл в Донецькій області. Фото: Філашкін / Telegram

За добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області, – повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зі слів голови обласної військової адміністрації, інформація про поранених та загиблих за добу не надходила.

  • Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Парасковіївка. Під вогнем околиці Очеретинської й Курахівської громад.
  • Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне, сталася лісова пожежа на площі 470 га — вогнеборці її загасили. У Костянтинівській громаді обстріляні Ступочки, Предтечине, Червоне і Миколаївка — без руйнувань.
  • Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Раніше, 7 травня, надійшла інформація, що населені пункти Донецької області російські війська обстріляли 11 разів.

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