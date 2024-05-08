Россия практически закончила строительство железной дороги из Мариуполя в Ростов-на-Дону

Россияне достраивают железную дорогу из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Карта: Петр Андрющенко/Telegram

Россияне уже почти завершили работы по строительству железной дороги, которая должна соединить временно захваченный Мариуполь с Ростовом-на-Дону. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что в течение апреля и в начале мая очевидцы зафиксировали три тестовых поезда из оккупированной Волновахи Донецкой области в порт в Мариуполе и в обратном направлении. Вместе с этим из Волновахи они приехали загруженные каолином и рудой, которую грузят на либерийское судно, украденное в прошлом году.

«А из мариупольского порта поезд вообще вышел пустым, чтобы провести тестирование пути», — отметил Андрющенко.

По его словам, пути, которые российские захватчики продолжают строить недалеко от поселка Гранитное через Тельмановский район, соединяющие Мариуполь с Волновахой и Ростовом-на-Дону, фактически достроили. Однако, как на мостах, так и на месте соединения железных дорог нет рельсов — их еще укладывают.

Петр Андрющенко добавил, что железная дорога должна заработать ориентировочно в конце мая или в начале июня.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры первого поезда, который российские власти запустили из оккупированного Мариуполя в Волноваху. Это значительно облегчит логистику оккупационных войск. Поезд вышел из Мариупольского порта до станции Волновахи.