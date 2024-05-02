Из порта Мариуполя оккупанты запустили первый поезд в Волноваху

В сети появились кадры первого поезда, который российские власти запустили из оккупированного Мариуполя в Волноваху. Это значительно облегчит логистику оккупационных войск. Поезд вышел из Мариупольского порта до станции Волновахи, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Также в порту зафиксирована новая партия бетонных укреплений для фортификаций между строительных панелей.



Андрющенко подчеркнул, что поезд отправился по старой ветке в то время как пророссийские СМИ заявили, что это новая железная дорога.





Кроме этого, как сообщалось ранее, оккупанты строят в Приазовье железную дорогу как альтернативу Керченскому мосту.



Россияне планируют построить узловую станцию в селе Осипенко, возле сел Новопетровки и Куликовское в Бердянском районе. Особенностью этой точки является то, что она равноудалена от портов Мариуполя и Бердянска, а рядом, на полигонах — места дислокации техники и личного состава.



От узловой станции Осипенко линия железной дороги будет разветвляться. Одна ветка будет следовать на северо-восток — в сторону Донецка и далее на Ростов (Мариуполь — село Никольское — село Кальчик). Вторая будет идти параллельно Азовскому морю и также доберется до Ростовской области (маршрут Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя).



В январе исследователи Frontelligence Insight писали, что Россия активно строит новую железнодорожную ветку к югу от Донецка.