ПВО Украины сбило над Днепропетровской областью восемь ракет: детали

Поврежденный дом в Днепропетровской области. Фото: Лысак / Telegram

На Южном направлении уничтожены девять воздушных целей, восемь ракет и один «шахед». Об этом сообщило Воздушное командование «Юг».

Ночью 8 мая 2024 г. военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожили:

4 крылатые ракеты «Калибр», 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 на Днепропетровщине;

ударный БпЛА Shahed-136/131 в Херсонской области.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также отметил, что оккупанты РФ атаковали область ударными дронами Shahed-131/136 и разными видами ракет.







«Силы противовоздушной обороны отработали результативно. Спасибо!», — написал Лысак.



Он также заявил, что украинские военные сбили над областью четыре ракеты и пять «шахедов».



Telegram-канал «Труха Днепр» опубликовал короткое видео, на котором слышен звук пролетающего беспилотника.



Напомним, Силы противовоздушной обороны Украины этой ночью уничтожили 59 из 76 воздушных целей российских оккупантов.