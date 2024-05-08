ПВО Украины сбило над Днепропетровской областью восемь ракет: детали

На Южном направлении уничтожены девять воздушных целей, восемь ракет и один «шахед». Об этом сообщило Воздушное командование «Юг».
Ночью 8 мая 2024 г. военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожили:
В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также отметил, что оккупанты РФ атаковали область ударными дронами Shahed-131/136 и разными видами ракет.
«Силы противовоздушной обороны отработали результативно. Спасибо!», — написал Лысак.
Он также заявил, что украинские военные сбили над областью четыре ракеты и пять «шахедов».
Telegram-канал «Труха Днепр» опубликовал короткое видео, на котором слышен звук пролетающего беспилотника.
Напомним, Силы противовоздушной обороны Украины этой ночью уничтожили 59 из 76 воздушных целей российских оккупантов.