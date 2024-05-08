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ППО України збило над Дніпропетровською областю вісім ракет: деталі

08 травня 2024, 11:41

ППО України збило над Дніпропетровською областю вісім ракет: деталі

Пошкоджений будинок у Дніпропетровській області. Фото: Лисак / Telegram Пошкоджений будинок у Дніпропетровській області. Фото: Лисак / Telegram

На Південному напрямку знищено дев'ять повітряних цілей, вісім ракет та один «шахед». Про це повідомило Повітряне командування «Південь».

Вночі 8 травня 2024 р. військовослужбовці Херсонської зенітної ракетної бригади знищили:

  • 4 крилаті ракети «Калібр», 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 на Дніпропетровщині;
  • ударний БпЛА Shahed-136/131 в Херсоні.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також зазначив, що окупанти РФ атакували область ударними дронами Shahed-131/136 і різними видами ракет.



«Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Дякую!», - написав Лисак.

Він також заявив, що українські військові збили над областю чотири ракети та п'ять «шахедів».

Telegram-канал «Труха Дніпро» опублікував коротке відео, на якому чутно звук пролітаючого над містом безпілотника.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України цієї ночі знищили 59 із 76 повітряних цілей російських окупантів.

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